As 6 últimas tendências para uma casa de banho moderna

As casas de banho por serem um local mais húmido e propício a infiltrações, opta-se, geralmente, por revestir as paredes de azulejos. Se outrora, todos eram feitos de cerâmica, quadrados, com os mesmos padrões e cores, e quando havia outros modelos os preços eram estrondosos e inacessíveis, para muitos. Hoje, conseguimos encontrar um grande leque de escolha, tanto ao nível da qualidade, material, estilo ou modelo, bem como diferentes preços. Nomeadamente, os azulejos em cimento que são muito procurados para casas de banho modernas.

Os azulejos em cimento têm uma grande resistência e uma sensação macia, como a seda. Embelezam tanto as paredes, como os pavimentos. São usados na casa de banho e não só, também podem ser colocados no exterior de casa. Esses azulejos são feitos de betão, uma mistura de cimento e outros produtos, como o pó do mármore. O resultado final deste azulejo da casa de banho é estrondosamente belo. Dá um ar arrojado e simples!