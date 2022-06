Como integrar candeeiros na decoração como um profissional

Se optar por ter um candeeiro suspenso numa divisão criará um efeito sensacional no espaço. Não há dúvidas que o candeeiro suspenso vai além da iluminação e proporciona uma decoração inigualável. O seu recair pelo espaço, preenche a lacuna do vazio, que só um candeeiro suspenso consegue fazer.

No mercado encontrará os mais variados modelos, uns mais clássicos e espampanantes aos mais modernos e simples. Tudo depende do efeito que pretende e claro do estilo da sua decoração. Neste sentido, o candeeiro deve acompanhar as linhas decorativas do ambiente.