Como incorporar um bar em casa de forma elegante e funcional?

Para a preparação de algumas bebidas ou para as servir, poderá recorrer a determinados acessórios que vão facilitar-lhe imenso a vida, além do que vão deixar o produto final com um sabor e um aspecto muito melhor para serem saboreados. No caso do vinho, por exemplo, precisará sempre de um saca-rolhas, mas encontrará facilmente no mercado kits próprios com este acessórios, um bocal anti-gota e até com um termómetro para ter a certeza de que o vinho está a ser servido à temperatura correcta; no caso de bebidas como o gin, em que a sua preparação requer um pouco mais de tempo e paciência, irá necessitar de acessórios como uma colher de bar, um medidor e um strainer (ou coador de água).