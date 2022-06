5 boas razões para ter uma empregada doméstica

Ganhar tempo. Esta é a principal vantagem inerente à contratação de uma empregada doméstica. Tendo as tarefas adiantadas em casa, pode-se dedicar às suas actividades de lazer preferidas sem se sentir culpado. Com as rotinas apressadas das nossas vidas, é essencial conseguirmos encontrar um balanço e tirar algumas horas para nós sem pensar em mais nada. Para além disso, também fica com mais tempo disponível para se dedicar à sua família, logo é mais feliz. Pura qualidade de vida.