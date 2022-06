Cores que nos deixam tranquilos

A cor branca combina sempre com os restantes elementos existentes no espaço. Nesta imagem, os tons quentes da madeira são combinados com as restantes cores existentes e o uso deste material natural proporciona um ambiente familiar pelas diferentes áreas da residência. O mobiliário juntamente com o tecto em madeira, projecta uma atmosfera interior que nos faz lembrar as famosas ilhas gregas. A linguagem e a decoração são determinadas pela escolha minuciosa dos materiais, e o resultado final resulta em uma arquitectura de memórias e lugares que já habitamos. O interior desta casa é capaz de criar uma atmosfera mágica, tal como consegue preservar um passado histórico existente.