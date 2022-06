12 fornos a lenha que pode fazer você mesmo

Não importa a época do ano, nem o lugar onde vive. A verdade é que fornos a lenha estão presentes nas casas dos portugueses de norte a sul e fazem com que fins de semana e férias tenham um sabor mais delicioso entre família e amigos. Quem diz que não a um churrasco em pleno Verão ou até em pleno Inverno, desde que quentinho no conforto de sua casa?

E quem disse que precisa ter uma casa de rico para ter uma churrasqueira ou forno a lenha? A galeria de imagens seguinte, mostra como existem soluções inteligentes e funcionais para serem colocadas em jardins, alpendres, terraços e até varandas. Os seguintes modelos têm todos uma característica em comum: são todos em tijolo de argila. As suas propriedades elegem-no como o material entre os materiais para construir churrasqueiras. Muito resistente a altas temperaturas e ainda ideal para manter a temperatura alta por mais horas e cozinhar mais lentamente. Com algum jeito e perícia também você conseguirá ter uma churrasqueira em tijolo. Veja os modelos seguintes, compre o material necessário e mãos à obra!