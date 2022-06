Uma casa simples de uma família como tantas outras

Rumamos até ao distrito de Santarém, mais precisamente em Benavente. Lá encontramos uma casa simples, mas bonita para ser partilhada com os nossos leitores. De certeza, que estas casas tão típicas portuguesas trazem-lhe afinidade, histórias ou outras memórias felizes. Se quiser, pode também ter esta casa típica, antiga, no seio de uma vila, de Portugal. Basta apostar no projeto com toda a alma e o coração, como fez esta equipa de construtores. Uma casita simples é também sinónimo de conforto e de bem-estar, basta nos encontrarmos com cada detalhe.

No fundo a simplicidade é, a genuína forma, de poder apreciar…