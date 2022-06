Fantástico apartamento cerâmico!

Um corredor não tem ser chato e aborrecido e a prova mais que provada está nesta imagem. As paredes revestidas a cerâmica espelhada com efeitos transforma por completo o espaço. A atmosfera é super moderna e algo excêntrica. O chão é revestido com peças quadrangulares cinzentas e a decoração aparece ao fundo com uma oliveira e uma estátua com um cavalo dourado. Mais uma vez os dourados e prateados juntos numa mesma divisão.