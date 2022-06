Uma casa simples que o irá surpreender

A sala é ampla e as zonas de estar encontram-se nas próximas das paredes, sobretudo o canto que vemos na imagem, com o amplo sofá em L. O espaço tem uma grande televisão e é perfeito para uma noite a ver um filme entre amigos ou com a família.

Com o branco presente nas paredes e no chão contrasta a pedra, trazendo algum requinte e dinâmica ao espaço.