Uma casa moderna, pré-fabricada

Conhecendo a cozinha com mais pormenor podemos ver que está bem equipada com frigorífico duplo e forno, ideal para quem gosta de cozinhar. Existe ainda uma bancada de madeira e uma mesa para refeições. O jogo entre a escolha do mobiliário, dos tons e materiais foi bastante bem conseguido, sendo esta cozinha um espaço muito agradável e funcional.

