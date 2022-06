Antes e depois: casa em ruínas transformada em oásis de calma

Nesta montagem vemos uma imagem do antes e outra do depois e percebe-se a olho nu o elevado nível de diferença entre elas. A varanda do piso superior foi esquecida e tirou-se maior partido do espaço interior. Como parte da renovação, as janelas sofreram uma nova organização e as suas novas dimensões permitem a visualização interior onde se vê a flutuar as escadas chamando a atenção de quem espreita.

A sustentabilidade está presente em todos os projectos da One Contact pois consideram-no super importante e assim foi colocado também em primeiro plano nesta casa na região de Düsseldorf. Portanto, a habitação tem uma bomba de calor altamente eficiente, um sistema central de ventilação com recuperação de calor de até 90% e um sistema fotovoltaico com baterias de lítio. Graças a um isolamento em lã a residência é avaliada de eficiência standard. Além disso, foi criada uma nova estação de tratamento de águas residuais e um tanque de aproveitamento de água da chuva e esta é utilizada para a rega dos jardins e a descarga de águas nas sanitas.