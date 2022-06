Casa moderna com interiores surpreendentes

Situada numa das zonas com maior qualidade de vida do nosso país, hoje apresentamos-lhe uma habitação unifamiliar que se diferencia da sua envolvente através das linhas modernas que a caracterizam. Desenvolvido pela equipa do JPS Atelier – Arquitetura, Design e Engenharia, esta projeto é dedicado aos amantes da arquitetura contemporânea que pretendem viver perto da cidade sem perder o conforto de um espaço mais amplo com uma área exterior para relaxar.