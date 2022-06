Mobiliário essencial para a sua casa nova

Sem dúvida, que no quarto há pelo menos um móvel que não dispensamos mesmo, pelo simples facto, de ele nos “regenerar” a cada noite… Claro que é da cama que falamos. É a peça-chave a ter no quarto, além de ser essencial para o nosso descanso e bem-estar, ela também tem um papel preponderante na decoração do espaço. A cama ocupa grande parte da superfície. Como tal, escolha esta peça de mobiliário com tempo e calma. E como falamos em cama, também falamos no colchão, um detalhe que merece todo o seu cuidado na hora do escolher.

No quarto, precisamos também de um roupeiro, nomeadamente se não tiver um embutido à parede. O seu tamanho dependerá sempre da área que dispõe. Não se esqueça de manter coerência e não sobrecarregar todo o espaço com móveis, é preciso deixar espaço para circular à vontade.

Além destes dois móveis principais, pode apostar numas mesas de cabeceira, num cadeirão e numa cómoda, conforme o espaço que tiver disponível.