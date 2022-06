10 arquitectos para conhecer em Lisboa

O Atelier dos Remédios foi formalizado em 1997 pelos arquitectos Madalena Cardoso de Menezes e Francisco Teixeira Bastos.

A prática deste atelier abrange uma gama distinta e variada de projectos habitacionais, comerciais e de equipamentos culturais e escolares em Portugal e no estrangeiro. Desde 2009 o atelier tem ainda vindo a desenvolver projectos de ampliação e reabilitação, no âmbito do programa de modernização das Escolas Secundárias nacionais.