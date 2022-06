Casa Jarego – fantástica habitação unifamiliar

O dia pode começar mais cinzento ou completamente azul, mas isso não faz alterar a falta de artigos de qualidade e a partilha de bons profissionais na nossa plataforma. Há dias em que a inspiração flui com mais facilidade outros em que precisamos de olhar o horizonte, colocar a musica que mais gostamos e observar imagens com atenção. Sem darmos por ela as palavras aparecem e as frases constroem-se!

Hoje foi diferente! Mal vi as fotografias do projecto habitacional da Casa Jarego percebi de imediato que as palavras iriam sair sem dificuldade. As imagens são fantásticas e são a prova de um magnífico projecto. O atelier CVDB Arquitectos já não é novo por aqui, anteriormente falamos dele quando lhe demos a conhecer a Escola secundária Braamcamp Freire.

O leque de projectos deste atelier é variadíssimo, vai desde espaços públicos a privados, urbanos, a novos edifícios e a remodelações. A viagem de hoje será até ao Cartaxo, onde a Casa Jarego se localiza. Tenho a certeza que vai gostar das imagens que escolhi delicadamente para si e da descrição que irei fazer. No final deixe-me a sua opinião!

Crédito fotográficos: Fernando Guerra | FG+SG