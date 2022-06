As melhores ideias para abrir a cozinha para a sala!

Cada vez mais falamos em unir estas duas divisões: a cozinha e a sala. Já é mais do que uma moda, é também por questões de espaço, pois assim ganham-se alguns metros quadrados, ao derrubar umas paredes. É claro que, esta situação só é viável se os dois espaços estiverem lado a lado. Não é possível unir uma cozinha, se ela estiver numa posição oposta da sala. Por outro lado, esta união permite criar um maior contacto com quem está a cozinhar, pode acompanhar uma conversa, ir espreitando a televisão ou orientar os deveres do filhote.

Se tiver uma sala pequena e uma cozinha também, então não há muito para pensar. É começar com as obras, pois o espaço tornar-se-á muito mais luminoso, arejado, aberto e claro, maior. Só há vantagens! Vamos a isso? Então bora, mas primeiro dê uma vista de olhos aos nossos exemplos.