110 m² de casa que são puro prazer

O projecto que hoje lhe trazemos destaca-se pelos seus espaços únicos e claro, por uma paisagem absolutamente espantosa. Estamos na ilha da Madeira onde se situa o atelier Mayer & Selders Arquitectura. Como tal a habitação cujas imagens iremos de seguida observar situa-se numa pequena aldeia que fica na costa oeste desta ilha.

Os arquitectos deste atelier procuram sempre responder à vontade específica de cada cliente em termos de espaço, estilo, materiais, função e orçamento. Outra das premissas é a integração da obra com a paisagem garantindo uma fruição natural dos ambientes, ao mesmo tempo que estes se conectam de uma forma muito particular com o lugar onde se inserem.

Neste caso específico, o clima particular da ilha da Madeira, a sua história e tradição arquitectónica influenciam directamente o projeto e resultam numa Arquitectura harmoniosa e em constante diálogo com a Natureza circundante. Continue desse lado e veja as imagens!