Quer uma casa limpa e arrumada? Livre-se destas coisas!

Pacotes de bolachas, frascos de compota, um ou outro pacote de batata frita… estes são alguns dos alimentos que vamos comprando e guardando nos armários até termos dez de cada. A verdade é que, à medida que compramos, vamos colocando cada pacote ou frasco à frente e outros tantos vão ficando para trás, até acabarem por passar do prazo ou, pelo menos, até se aproximarem do fim da validade. Repita aqui a sugestão que lhe deixámos no último ponto e arrume os armários com regularidade para não acumular coisas. Se acha que tem coisas a mais para consumir antes do término do prazo de validade, ofereça a um banco alimentar. Não se esqueça, já agora, de verificar o que tem em casa antes de fazer a lista de compras.

Adora o armário da imagem? Recorra a um carpinteiro para fazer um à sua medida.