Uma casa pré-fabricada que custou cerca de 80 mil euros

Se a sua família está a crescer, a única hipótese é investir no espaço. Caso contrário, você e a sua família acabarão por se amontoar, tornando-se o dia-a-dia pouco confortável. Para resolver o problema, poderá ter que expandir a sua casa. Claro que isto traz custos. Mas, o projecto não tem que ser tão dispendioso quanto pensa. Hoje em dia, cada vez mais pessoas recorrem a pré-fabricados que sobressaem pelo seu baixo custo, beleza, rapidez de construção e sustentabilidade. Estas são as casas do presente e são as casas do futuro.

Neste livro de ideias, vamos mostrar-lhe imagens de um incrível pré-fabricado. Note-se que a homify não é responsável pelo projecto. Vamos apenas escrever sobre ele. Assim, se tiver questões detalhadas sobre o imóvel, deverá entrar em contacto com os arquitectos por ele responsáveis. O nome da empresa vem assinalado por baixo de cada fotografia.

Vamos lá.