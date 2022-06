10 belas portadas de janelas que preencherão a sua casa

As portadas de janelas estão na ordem do dia e são de longe uma solução démodé. Conferem personalidade e charme a uma habitação, a sua estrutura reforça a beleza da fachada de uma casa. Além de que, complementam o isolamento térmico, a segurança e o acústico das janelas.

Mostramos-vos, neste livro de ideias, que as portadas de janelas podem ser usadas tanto numa casa com características rústicas ou não. Temos 10 exemplos para vos mostrar que as portadas de janelas são multifacetadas e souberam acompanhar a modernidade, dos dias de hoje. Ora descubra tudo em imagens!