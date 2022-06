Os preparativos mágicos do Natal

A partir de agora a contagem é decrescente… Falta pouco ou ainda falta… mas já se sabe que é preciso algum tempo para prepararmos a época festiva mais desejada do ano – o Natal. As ruas enchem-se de luzes, as montras dão lugar a decorações mágicas, cheias de brilhos e cores bonitas… As músicas natalícias ecoam as baixas das ruas, o cheiro do inverno e das castanhas leva-nos a mais ínfimas memórias, o ambiente é caloroso e de partilha. Os pais Natal e as Mães Natal começam a desfilar, os bebés e as crianças fazem fila para a fotografia… As listas de presentes e as compras são o entusiasmo de muitos… Adoramos Natal! Toda esta magia penetra em nós e reflete-se num sentimento de pura felicidade.

A festa pode ser na consoada e no dia 25 de dezembro, mas toda esta época que a antecipa é para ser vivida com todo o amor e entusiasmo… é magnífico. A nossa casa durante este tempo também, ganha novos elementos decorativos e uma atmosfera natalícia, algumas peças e objetos típicos, bem como umas belas decorações são mais que imprescindíveis, quem tem filhos a alegria é mais redobrada, é que elas vivem um ano inteiro a pensar no Natal e no seu aniversário! E para preparem tudo dentro das regras do belo e da perfeição, trouxemos até si várias dicas a terem em consideração para a época Natalícia, bem como o próprio dia da festa. Sabe porquê? É que esse dia tem de se desmarcar de todos os outros, tem de ser bonito e vivido com quem mais amamos no mundo… O Natal é isso… a união, o amor e a família. Bons preparativos e vamos a isso! Siga o brilho…