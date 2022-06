37 boas ideias para ter o seu próprio jardim vertical

A felicidade reside nos pequenos detalhes. As plantas, com as suas formas, cores e perfumes, são escolhas que nunca falham. Com a presença delas, qualquer ambiente se torna mais agradável, a rotina ganha mais frescura e a natureza fica mais próxima.

Sabendo disto, trouxemos-lhe hoje 37 ideias para que, também você, possa contar com um jardim, mesmo vivendo numa casa pequeno. Sabe coma? Usando as paredes para instalar um jardim vertical.

Veja as nossas propostas e inspire-se!