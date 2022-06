Conversão de um sótão abandonado em apartamento rústico e moderno

Os espaços abertos foram uma das senhas de identidade da transformação deste velho pombal. O novo apartamento mistura o rústico e o moderno e conta com um quarto, uma casa de banho e uma ampla área em plano aberto, ou seja, onde não há fronteiras físicas entre a cozinha e as salas. A aposta no plano aberto, assim como as características do próprio imóvel, favorece que a luz natural entre generosamente.

Nesta imagem, conseguimos apreciar na perfeição o estilo minimalista que domina a cozinha, um espaço singular delimitado unicamente por um balcão.