12 originais formas de separar ambientes em sua casa!

Outra forma de criar uma divisão entre os espaços é através do teto, criando uma oscilação de alturas com iluminação diferenciada. Na imagem podemos perceber como esta ideia funciona, pois o teto da cozinha é ligeiramente mais baixo do que o da sala, e foi dotado de iluminação direta, enquanto o outro ambiente é iluminado indiretamente, com adaptações de luminárias nas extremidades.