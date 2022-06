25 grades perfuradas perfeitas para casas modernas

A versatilidade do metal é imensa e na arquitectura vê-se aplicado em inúmeras ocasiões. Construções ou estruturas elaboradas que podem ir de um design mais elaborado ou mais minimalista, capaz de fazer todo o tipo de mobiliário, desde grades, cercas, portas, portadas e tudo com muita criatividade e resistência.

Neste artigo, vamos mostrar-lhe outra aplicação possível com o metal mas usando uma técnica diferente. É sem dúvida uma técnica que exige imenso detalhe e ao mínimo erro pode estragar todo o projecto. Este jogo de cheios e vazios, é feito através de um sistema que corta a laser o material, elaborando desenhos complexos ou mais simples. Trabalha-se com fogo para cortar, soldar e criar a forma. Será interessante acompanhar-nos e perceber como este tipo de técnica pode ser aplicado em sua casa, independentemente se tem uma casa de estilo moderno ou mais rústica. Vêem-se tanto no exterior como no interior e ainda em formas mais geométricas ou naturais.

Arrisque mais!