Os melhores detalhes de decoração – Orchid's Loft

Quando referi que menos é mais, referia-me a não encher a casa e as suas divisões de casa mas em escolher os objectos certos. Já sabe de outras paragens que preencher um espaço ou até uma parede com muitos detalhes é muita informação junta e acaba por não conseguir destacar aquela peça no meio das outras.

Para não voltar a repetir ou a cair no mesmo erro, a ideia está em escolher com muito amor cada peça que adquire. Se escolher com atenção e pensar como irá resolver aquele canto e não comprar apenas porque gosta, aposto que vai conseguir dar mais valor e tirar mais partido dela. Outro truque será não entrar em lojas de produtos de meia dúzia de euros, não quer dizer que não vá encontrar coisas engraçadas, mas se der mais valor pela peça que comprar vai obrigatoriamente pensar sobre a sua aquisição e dar-lhe necessariamente mais valor.