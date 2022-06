Escolha o melhor design para a sua casa de banho

A dimensão e a localização das instalações eléctricas e tubagens serão determinantes para planear a distribuição dos elementos dentro da casa de banho. Aproveite bem o espaço, comprando peças com um tamanho proporcional ao mesmo. Uma banheira grande faz as delícias de qualquer um. Mas, se a casa de banho é pequena, é melhor optar por uma cabine de duche. Pode ainda dar-se o caso de não usar muito a banheira. Nesta situação, deve apostar na dimensão de outros elementos mais importantes para si como a bancada do lavatório ou os armários para arrumar toalhas e produtos de higiene.

Lembre-se, acima de tudo, que, após a colocação da banheira/duche, tem que ainda deixar espaço para os outros apetrechos. Se a canalização e instalação eléctrica fizerem com que a sua casa de banho fique organizada de uma forma pouco conveniente, deverá considerar investir mais para mudar estes elementos de sítio. Para fazer esta obra, precisará de investir mais, mas é compensador se o resultado corresponder ao sempre imaginou.

Pode-se guiar por algumas regras estandardizadas. Numa casa de banho pequena, a distribuição deve ser em ’L . Por outro lado, se for mais ampla e com um formato quadrado, pode optar pelo típico U’. Nas casas de banho estreitas, as peças distribuem-se linearmente.

Não se esqueça, ainda, da ventilação. Sem um bom sistema de ventilação, a humidade acabará por levar a melhor e danificar as paredes e a estrutura da casa. As ventoinhas e as aberturas (janelas) cumprirão esse propósito.

O estilo também é importante. Numa casa de banho fora dos quartos, pode arriscar mais. Não tem necessariamente que seguir as cores que predominam na casa. Contudo, tratando-se de uma casa de banho privativa, num quarto, será melhor planear o estilo do espaço em função do quarto que lhe está adjacente.