Ideias para decorar a sua casa a um preço baixo

Uma das melhores formas de introduzir uma mudança num espaço é mudando a cor das paredes. Pode ser apenas de uma parede ou de mais. Essa mudança pode surgir por via de uma nova pintura ou através da colocação de um bonito papel de parede. Uma sala toda em branco, por exemplo, pode beneficiar de uma parede de uma tonalidade contrastante que lhe ofereça mais calor e profundidade. Lembre-se que, no caso de pintar apenas uma parede, deve escolher a superfície que tem mais impacto dentro do espaço. Numa sala de estar, por exemplo, pode ser a parede por detrás do sofá ou do móvel de televisão. Já no caso do quarto, a parede que mais chama a atenção será, porventura, aquela sobre a qual a cabeceira de cama se encosta. Claro que esta não é uma regra de ouro. Tudo depende da divisão em causa, da luz que nela entra e do seu próprio gosto.

De resto, aconselhamo-lo a escolher a paleta cromática com cuidado. Antes de começar, peça amostras de cor para ver como funcionam juntas. A cor que vê no catálogo pode não funcionar no seu espaço.