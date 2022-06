Como construir uma churrasqueira com tijolos

Podemos dividir este processo em vários espaços, sendo que o primeiro é definir o tamanho que querermos que a nossa churrasqueira tenha. Para encontrarmos estes valores, vamos precisar de ter uma noção da quantidade de pessoas que costumam participar nos nossos churrascos (ou que queremos que venham a participar) e do espaço disponível. Normalmente, uma churrasqueira cuja grelha tenha 50cm x 70cm é suficiente, mas nada como fazer os seus cálculos pessoais. O próximo passo é definir a quantidade de material de que vai precisar (neste caso, tijolos e argamassa). Agora é tempo de pôr mãos à obra! Primeiro, defina onde vai instalar a churrasqueira, cavando no chão a forma da sua base (cerca de 10cm); de seguida, comece a assentar os tijolos com a argamassa com a ajuda de um fio de prumo e de um nível, para que as paredes não fiquem tortas; quando chegar à altura em que quer que fique o carvão, deixe a argamassa secar por completo e depois encha o poço que fez com terra. Com esta base bem fixa, levante as paredes laterais e a do fundo até à altura onde ficará a boca da churrasqueira. Chegados à chaminé, e uma vez que o mercado já oferece essa possibilidade, aconselhamo-lo a comprar um molde já feito. No entanto, se pretende fazer tudo de raíz, será necessário criar uma viga (com madeira e argamassa/betão) para a seguir afunilar a continuação das paredes, construindo a forma da chaminé.