Cozinhas com contrastes únicos

Tradicionalmente conhecida pelo seu carácter social, a cozinha é o lugar onde nos reunimos com amigos ou membros da família, para que possamos fazer algo que amamos: comer! Actualmente, são as cores e os materiais que transformam estes espaços da nossa habitação e perante uma grande variedade de revestimentos, podemos decorar os nossos espaços com estilo e elegância, usando tintas, madeiras, plástico, cerâmicos e até vinil. Hoje falamos-lhe da cor preta na cozinha! Olhando para as diferentes superfícies da sua cozinha, certamente já pensou em pequenas coisas que podiam melhorar o seu espaço! O equilíbrio estético é importante, e poderá ser mais arrojado com o uso de uma cor contrastante. Independentemente da sua escolha, certifique-se que vai ao encontro das melhores opções para a sua cozinha!

Apresentamos algumas das tendências para 2015, que irão certamente ajudá-lo a atravessar todo o processo de decorar a sua cozinha, acrescentando um pouco mais de cor e inspiração em sua casa!