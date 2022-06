Use flores como decoração e a sua casa se verá encantadora!

Esta é uma escolha muito pessoal, mas que também se pode prender com o espaço em si e a decoração onde se insere. Se a intenção é ter uma divisão com uma beleza mais selvagem, mais pura, talvez as plantas sem flor lhe dêem melhor o efeito pretendido; se por outro lado a ideia é ter um ambiente mais romântico e campestre, as flores farão todo o sentido. De qualquer maneira, voltamos a frisar: o importante é que esteja de acordo com as suas preferências. Depois disto, é só desfrutar do resultado!