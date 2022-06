Levar o almoço para o trabalho: ideias práticas e criativas

São várias as razões que nos levam a trocar o restaurante habitual pelas caixinhas de refeição caseiras que podemos levar connosco para o trabalho: poupar dinheiro, preferir refeições mais saudáveis com sabor a casa, começar uma dieta restritiva, podermos almoçar onde bem nos apetecer, ter um grupo de colegas de trabalho que nos convida para almoçar no parque ao sol, ter pouco tempo para almoçar, não esperar na fila do restaurante na agitada hora do almoço, enfim… Estes são os argumentos mais comuns na hora de decidir levar o almoço de casa para o emprego.

Por sabermos que este hábito é cada vez mais normal nas famílias portuguesas, reunimos os nossos especialistas e preparámos-lhe este fantástico e colorido livro de ideias, com as melhores dicas e os objectos mais giros e funcionais, que vão tornar a sua vida muito mais simples.

Temos a certeza que vai adorar! Ora venha daí…