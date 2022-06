Fantástico design para almofadas

Se depois de dar uma olhada na nossa colecção de almofadas, agora é mais complicado tornarmos uma decisão. Então é importante saber que, um sofá com almofadas pode acabar sendo muito desconfortável e dar uma imagem de ornamento exagerado, em vez de melhorar a nossa vida. Tudo depende do tamanho do sofá! Mas se for pequeno, o ideal é colocar 3-5 assentos. Nós também podemos jogar com os tamanhos e formas: se dois deles são grandes e quadrados, o ideal é o terceiro ser rectangular e menor.