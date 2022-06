Cinco decorações em modo Primavera

A Primavera é a nossa estação do ano e com ela, descobrimos os lugares especiais a cada dia que passa. Na nossa casa podemos tratar desses espaços, começando pelo jardim: se é um espaço aberto e verde, o leitor poderá relaxar e aproximar-se da natureza, com umas simples renovações na decoração. Alguns descrevem a Primavera como um momento único durante o ano, onde todos os seus elementos, tais como arbustos, plantas e todo outro tipo de vegetação, fazem renascer os espaços. Tal como escrevemos anteriormente, este ciclo traz consigo todo o tipo de plantas exóticas, com uma beleza original e carregada de cores. A decoração em modo primaveril, apresenta-se como uma maneira de ir ao encontro dessa estação.

Portanto, hoje no nosso artigo, apresentamos-lhe algumas propostas para decorar o seu espaço, com um estilo primaveril, com uma atenção especial a cada detalhe.

Inspire-se! A Primavera começa aqui na homify!