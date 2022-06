7 Tendências De Como Decorar A Sua Casa Com Plantas Exóticas

Se falamos em plantas, temos de falar obrigatoriamente no suporte ou no vaso em que ficarão. Não só servem para guardar o excesso de água, como também servem para decorar o espaço. Existe uma vasta gama de modelos no mercado, do mais simples ao mais espampanante, de grandes a pequenos, de coloridos a neutros, com padrão ou sem e luminosos também. Este exemplo mostra-nos o efeito de um vaso luminoso, pode ser usado no exterior como no interior de casa.