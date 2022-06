Foi você quem pediu casas de banho com paredes excêntricas?

É em Hackney, no nordeste de Londres, que se encontra esta bela casa de banho. Um bairro vintage por excelência, onde os londrinos puderam admirar o trabalho de Charlie Chaplin, Stan Laurel e Maria Lloyd. O seu estilo vintage faz-nos viajar no tempo por cada divisão desta habitação. Os mosaicos fundem-se com a decoração em harmonia, elegância e carácter. Utilizados como pavimento e na parede, separam as áreas e jogam com as dimensões. Criam uma continuidade entre o horizontal e o vertical. Porque o vintage também pode ser excêntrico!