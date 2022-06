Cozinhas vermelhas, quem gosta?

Nesta imagem, há claramente um gosto pelo vermelho, por peças vintage, como o frigorífico. Uma combinação perfeita entre o vermelho do mobiliário, num tom opaco, e o branco das paredes, dos azulejos e do chão. Já alguma vez tinha parado para pensar no amarelo no meio do vermelho? Uauu, não é? Um pormenor delicioso.