Fantástico Projeto de Pastelaria: 8 Fotos que o vão querer visitar este espaço

Com o intuito de colmatar esta falha, criaram-se três ambientes com graus de exposição distintos para que o cliente pudesse escolher o espaço que melhor se relacionasse com o seu estado de espírito, em vez de ser obrigado a adaptar-se a um único ambiente tornando-se impositivo e quase obrigatório. Desta forma, Paulo Merlini ampliou em três vezes o potencial comercial do espaço, com três zonas distintas.

O espaço de grandes áreas foi então divido mas não totalmente fechado entre si. É possível visualizar o interior de cada um deles e concluir em qual se sentirá melhor no preciso momento. O chão de madeira clara, paredes, tecto e móveis brancos são as características do espaço que criam um atmosfera serena e ao mesmo tempo bastante cosmopolita.