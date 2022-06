Portões que vão tornar a sua garagem num espaço incrível!

Discreto e muito simples, este portão em inox fará as delícias da sua garagem – e, consequentemente, da sua casa. É impossível ficar-lhe indiferente, com as ripas metálicas a desvendar qualquer coisa do outro lado, mas a manter ao mesmo tempo o espaço com um nível de segredo elevadíssimo. Além disto, o facto de abrir a correr para o lado faz com que se poupe imensa área dentro do terreno. Com a assinatura da empresa de equipamentos metálicos Jolucor (sediada em Vale de Cambra), este portão apresenta-se como a solução ideal para uma casa com linhas modernas e onde se procura discrição.