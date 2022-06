Inspirações fantásticas para lareiras de canto

Está fresquinho lá fora! As temperaturas mantêm-se baixas e a única vontade que temos é de estar no sofá, com uma manta a tapar o corpo e a desejar não ter que sair dali para lado nenhum. Parece que fica tudo perfeito só assim, mas… como não amar o som da lenha a crepitar numa lareira? O cheiro a calor, as chamas a dançar entre si… Pois é, muitos dos nossos leitores não passam sem uma boa lareira como companhia nos dias mais frios e por isso mesmo hoje trazemos até si várias soluções para aproveitar um canto da sala, do quarto ou da cozinha com a instalação de uma fonte de calor deste tipo. Fique connosco e deixe-se inspirar!