Casas de banho de inspiração rústica

O charme rústico combina peças muito diferentes, histórias passadas de geração em geração, marcas do tempo. Esta composição inglesa resume no mesmo espaço inúmeras referências rústicas: a tijoleira, as paredes em madeira natural ou tijolo, as vigas de madeira deixadas à vista no tecto, os tons terra combinados com os tons neutros, espelhos cuja moldura exibe orgulhosamente os sinais do tempo, uma banheira antiga com pés de ferro trabalhados, um cesto de verga, um candeeiro de luz amarela a completar o cenário. A aventura de uma viagem ao passado