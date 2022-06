Como E Onde Aplicar Espelhos Em Casa: 10 Imagens que mostram o poder dos espelhos

Com uma vista privilegiada sobre a cidade, este apartamento encaixa na perfeição pela sua ousadia. Acredite que não vai querer ficar apenas pelo quarto. Todas as divisões foram pensadas com criatividade, com uma decoração maravilhosa, digna de catálogo. Neste quarto, predomina um jogo entre o azul e o vermelho que o espelho projeta tão bem! Peça ajuda aos nossos decoradores.