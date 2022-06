9 óptimas ideias de design no jardim

A cada dia que passa, os dias ficam maiores e isso significa mais tempo para passar no seu jardim, mais sol, mais alegria. Maio traz novas flores e novas árvores de fruto, mas será que é só esperar que elas cresçam e completem o cenário? O que podemos fazer para melhorar o design do nosso jardim? Como devemos aproveitar e projectar a área disponível? Como se alinham todos os elementos na perfeição e se desenha um pequeno oásis de tranquilidade na área exterior da sua casa? A homify tem as respostas para estas suas perguntas. E não, não é mesmo preciso ter estudado arquitectura paisagista.

A primeira ferramenta é a sua sensibilidade, depois não ter medo de sujar as mãos. Inspire-se com o nosso catálogo de ideias e com estes bonitos jardins. Aponte tudo e depois mãos à obra!