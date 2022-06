8 objectos e decorações para manter em 2017

Casas pequenas não têm que ser más para as famílias – o importante mesmo é saber aproveitar ao máximo o espaço útil disponível, de forma a tirar o máximo partido da casa que tem! Vive num T2 e o quarto dos miúdos é demasiado pequeno? Que tal trocar as voltas, dar a assoalhada maior às crianças e fazer um quarto com um beliche onde os dois ou os três caibam sem problemas? Por vezes, as soluções estão à nossa frente, mas estamos de tal maneira com a visão toldada que nos esquecemos de as ver! Use o espaço vertical livre, acima de tudo!