A cozinha dos seus sonhos está ao seu alcance

Se a sua cozinha não for mobilada e equipada à medida das suas necessidades, depressa se tornará difícil usar o espaço. Muitas pessoas se esquecem de factores importantes. Entre eles está a altura dos móveis. Um móvel demasiado alto ou baixo é pouco cómodo e a médio e longo-prazo pode provocar-lhe problemas de saúde, como dores nas costas. Pelo contrário, uma bancada com uma altura proporcional à sua agiliza a preparação de alimentos. Pode-se aplicar o mesmo raciocínio em relação aos electrodomésticos. Nos projectos existentes na homify, vemos muitas cozinhas com o forno e microondas embutidos e elevados para que as pessoas não tenham que se baixar para o usar.

Um dos critérios sobre o qual assenta a organização do espaço é a regra do triângulo , ou seja, a colocação da pia, do frigorífico e do fogão/forno a formar um triângulo, de modo a que se aceda facilmente a cada elemento. Os lados dos triângulo não devem ultrapassar os dois metros.

Para maior comodidade, deve também poder contar com gavetas de diferentes tamanhos e compartimentalizadas. Tenha gavetas mais fundas para arrumar os tachos, outras mais estreitas para talheres, toalhas ou panos, e assim sucessivamente.