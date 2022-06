6 dicas de decoração para quarto

O nosso quarto, o nosso refúgio. O espaço privado da casa, o espaço onde podemos assumir o nosso eu-privado em detrimento do nosso eu-social que habita as outras divisões. É lá que dormimos e recarregamos energias, é lá que procuramos, não raras as vezes, o sossego para ler um bom livro, para ouvir a nossa música, para pensar, para, tão-somente, estar ou até para trabalhar. É, por isso, um espaço importante dentro da casa e que merece toda o nosso cuidado no que diz respeito à decoração. Repare que uma área bonita, organizada e limpa influi o nosso descanso positivamente e, assim, o nosso bem-estar ao longo do dia. O contrário não acontece. A pensar nisso, reunimos algumas sugestões para que encontre no seu quarto tudo o que procura ao final do dia. Ligue-se às nossas dicas e tenha no seu quarto a atmosfera perfeita para se desligar do mundo. Ora, veja.