O que não pode faltar no piquenique perfeito

Conhece o ditado, Abril piqueniques mil? Claro que conhece!

Agora que o sol se põe mais tarde, que os dias são maiores e temos tempo para fazer as mais divertidas actividades ao ar livre e aproveitar os fins-de-semana em pleno, a homify sabe bem o lugar onde todos queremos estar. Deitados na relva do nosso parque preferido, do nosso jardim privado, naquele bosque que é o nosso lugar secreto, cercados de amigos, filhos, a dois, a relaxar, a brincar, a provar as melhores iguarias… E a brindar ao sol, à alegria e à vida claro!

Bom tempo, bons amigos, boa comida… estes são mesmo os ingredientes essenciais para um bom piquenique. Imagine agora que acrescentamos dicas homify… Temos o piquenique perfeito, pois claro.

Fique connosco e com as nossas dicas infalíveis para organizar e desfrutar dos melhores piqueniques de 2015.