Como escolher o sofá perfeito?

Embora pensemos sempre no sofá como um elemento natural da sala de estar, a verdade é que pode ser utilizado em muitas outras divisões – para sermos sinceros, pode ser usado em todas as divisões! Por exemplo, na cozinha, como assento para combinar com a mesa de refeições; no quarto, como apoio para a roupa usada ou para se sentar a ler um livro; no corredor, para terminar as conversas de soleira de porta; no jardim, para aproveitar os dias de sol; no sótão, para criar um espaço de brincadeiras para os mais pequenos. Até na casa de banho podemos encaixar um sofá, dando a esta divisão um toque de requinte! Não tenha medo de ousar na escolha do sítio do seu sofá!