Casas de pássaros criativas para instalar no seu jardim

Para combinar com as cores alegres da estação, nada melhor do que estes PICTO, do portfólio do Birds for Design. Um ninho suspenso, de linhas simples e em várias cores. Para além de giro é espaçoso: tem uma abertura consideravelmente larga para facilitar a limpeza do interior e uma porta vidrada nas costas, que permite observar os pequenos habitantes sem os perturbar.