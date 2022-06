Painéis fantásticos para a sua televisão

Uma cor forte transmite personalidade e segurança. Para esta sala, escolheu-se um painel amarelo forte, que irradia também alegria e boa disposição! Uma vez que por si só já transmite tanta vida, conjugaram-se com ele vários tons de cinzento, que permite aos utilizadores do espaço usufruírem do mesmo sem que para isso se sintam invadidos por uma explosão de cores. Um toque muito especial para qualquer sala!